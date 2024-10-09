شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 لمواجهة روسيا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا الودية التي في الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية.

يضم التشكيل كل من إياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض وإياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ودكتور أيمن فريد طبيبا ودكتور محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

وأعلنت قناة اون تايم سبورتس إذاعة مباراتي منتخب مصر مواليد 2007 و2008 مع روسيا في نفس المرحلة السنية اليوم الأربعاء .

وتقام مباراة منتخب مصر 2007 مع روسيا في تمام الرابعة عصرا، بينما تقام مباراة منتخب مصر 2008 مع روسيا في السابعة مساء.