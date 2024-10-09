نجم الأهلي السابق: شعبية الأحمر لا تقارن بالزمالك "زي السماء والأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد عمرو سماكة، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يسيطر على البطولات خلال السنوات الماضية لأنه الأفضل في كل شىء، ولديه مجلس إدارة مستقر.

وقال سماكة فى تصريحات تلفزيونية على قناة "الحدث اليوم": "الأهلي أفضل فريق في قارة أفريقيا والفرق بين الأهلي والزمالك زي السماء والأرض".

وأوضح: "سعيد للغاية بحصول الزمالك على بطولة السوبر الأفريقي لكي يكون هناك منافسة بين الفريقين خلال الفترة المقبلة، لأن الكرة تكون سيئة دون منافسة".

وأكمل: "شعبية الأهلي جارفة في الوطن العربي وقارة أفريقيا ولا تقارن بنادي الزمالك والمارد الأحمر نادي بطولات وخسارته للسوبر الإفريقي ستجعله أقوى مثلما حدث في الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته: "حديثي لا يقلل من نادي الزمالك ولكن النادي الأهلي هو بطل قارة أفريقيا ويشارك في البطولات العالمية".

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