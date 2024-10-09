"رفع قضية لتفعيل عقده معنا".. القيعي يكشف كواليس جديدة في مفاوضات شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، كواليس مفاوضاته مع محمود شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال القيعي في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" على قناة الأهلي: "شيكابالا عندما كان في اليونان جاء شخص لي وقاللي أنه يريد العودة إلى مصر ونفسه يجي الأهلي، وتواصل معايا مرة واثنين وثلاثة".

وأضاف: "وبعدها أنهينا كل الإجراءات، وذهب إلى الأهلي وقابل مانويل جوزيه وحسام البدري، لكن حسن حمدي قال "مينزلش الملعب دلوقتي"، إلا بعد وصول البطاقة الدولية".

وواصل: "قلت له يا كابتن شيكابالا مغترب "وملوش مكان ينام فيه إلا مدرجات الزمالك"، لماذا الضغط الذي فيه، أنه يأتي إجازة يمكنه التحمل، إنما لو تركناه أكثر، يجب أن يدخل في الفريق "ويتدفى" بتشجيع الجماهير".

وأتم تصريحاته: "قال لي لا وكان لديه بعد نظر، لأن ف خلال يومين بعدما حصلنا على موافقة النادي اليوناني واتفقنا على 600 ألف يورو، رئيس النادي رحل وجاء مجلس جديد، وبدأنا نتفاوض من جديد وشيكابالا نفسه رفع قضية على النادي الجديد لتفعيل عقده مع الأهلي".