"طلب من البرتغالي بخصوص مسيرته الأوروبية".. كواليس جلسة بين جوميز وأوفي إيجاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف مقدم البرامج خالد الغندور، تفاصيل جلسة جمعت جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مع صفقة الفريق المحتملة الإنجليزي أوفي إيجاريا.

وقال الغندور عبر برنامجه "ستاد المحور": "الإنجليزي أوفي إيجاريا وصل اليوم إلى مصر، ولم يضيع أي وقت وتوجه على الفور إلى مقر النادي، وعقد جلسة مع جوميز مدرب الزمالك، الجلسة كانت سريعة لأن الأخير كان سينزل إلى التدريب، لكنه رحب بوجود اللاعب في النادي".

وأضاف: "وقال له إنك هنا في الزمالك لتكون أفضل لاعب في مصر، كما أنه يضع أمل كبير عليه وبالرغم من غيابه لمدة طويلة، إلا أن البرتغالي لديه ثقة في تألقه، وطلب منه عدم التركيز في أي حديث يقال بخصوص غيابه عن الملاعب أو مسيرته في أوروبا".

وأتم الغندور: "وقال جوميز له أن مفتاح النجاح هنا بدايته في عدم التركيز في أي كلام يقال، بالتحديد السلبي".

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