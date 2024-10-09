الامارات | رسمياً.. يورغن كلوب يعود إلى كرة القدم بمنصب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة ريد بول، لمشروبات الطاقة، في منشور عبر إكس، تعيين يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، كرئيس لكرة القدم العالمية في ريد بول.

وكان كلوب "57 عاما" ترك تدريب ليفربول بنهاية الموسم الماضي بعدما قاده لمدة 9 سنوات، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت شركة ريد بول، لمشروبات الطاقة، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) تعيين يورجن كلوب، في منصب رئيس كرة القدم العالمية لديها.

وقال كلوب: "بعد 25 عاما على الخط لا يمكنني أن أكون أكثر تحمسا لمشروع مثل ذلك، ربما تغير دوري، ولكن شغفي بكرة القدم لم يتغير".

وأضاف: "بانضمامي لمجموعة ريد بول، أريد أن أطور وأدعم المواهب المذهلة التي لدينا".

وتابع: "معا، يمكننا استكشاف ما هو ممكن وأرى دوري في المقام الأول كمرشد للمدربين وإدارة أندية ريد بول".

وأردف: "لكن في النهاية أنا جزء من منظومة فريدة ومبتكرة وتتطلع إلى المستقبل وكما قلت لا يمكنني أن أكون أكثر حماسا".