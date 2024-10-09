شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف تجديد عقود سداسي الفريق بعد السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي فتح ملف تجديد عقود السداسي محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وبيرسي تاو وأكرم توفيق وحمزة علاء، عقب الانتهاء من خوض مباريات السوبر المصري، التي تقام في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، ويستهلها الفريق الأحمر بمواجهة سيراميكا يوم 20 من الشهر الجاري.

وتسابق إدارة الكرة بالأهلي الزمن من أجل الانتهاء من ملف تجديد عقود السداسي الذين قاربت عقودهم على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري والموسم المقبل، من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني والإداري، وعدم تشتيت اللاعبين بالتفكير في مستقبلهم، سواء بالاستمرار أو الرحيل، لاسيما وأن هناك بعض اللاعبين تلقوا عروضا خارجية.

ومن المقرر أن تبدأ إدارة الكرة بالأهلي بتجديد عقد محمد الشناوي قائد الفريق حيث سبق وعقدت أكثر من جلسة مع الكابتن وتم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن التجديد، على أن تتولى بعدها تجديد عقود باقي اللاعبين تباعاً، وتعديل عقودهم بما يتناسب مع الإمكانيات التي يقدمها هؤلاء اللاعبين مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة.

على صعيد أخر ، أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى حامل اللقب فى المجموعة الثالثة، بينما يتنافس بيراميدز فى المجموعة الرابعة.

وجاءت المجموعات الكاملة كالتالى:

المجموعة الأولى: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي.

المجموعة الثانية: مانيما انيون، الجيش الملكى المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان، أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجى التونسى.

ويمثل الكرة المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا ناديا الأهلي "حامل اللقب" وبيراميدز، الذي يشارك في البطولة بصفته صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 3-0، بينما صعد بيراميدز بفوزه على الجيش الرواندى بمجموع 4-2.