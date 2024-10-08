جدل في الأهلي وغضب في الزمالك.. 10 صور ترصد أزمة شعر إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - يشغل شعر إمام عاشور رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد تداول أنباء حول فرض عقوبات من النادي الأهلي لعدم امتثاله بطلب قص شعره.

واعتاد إمام عاشور تغير قصة شعره ونشر صورًا بأحدثها على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نفى مصدر مطلع بالنادي الأهلي، فرض أي عقوبات على إمام عاشور بسبب شعره.

وظهر إمام عاشور بعد فوز الأهلي على بيراميدز بقصة شعر جديدة تشبه قصة ليروي ساني لاعب نادي بايرن ميونخ.

وسبق أن أثار شعر إمام وقت وجوده في نادي الزمالك جدلا بسبب اعتراض رئيس النادي وقتها مرتضى منصور على صبغ إمام عاشور عشره باللون الذهبي، إذ اعتبره منصور انشغال إمام بأمور خارج الملعب وهو ما يؤثر على تركيزه في المباريات، واستبعده من مباراة كان يلعبها الزمالك ضد إنبي.

وفي عام 2022، تردد أن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة فيريرا وأسامه نبيه، فرضوا عقوبة على إمام عاشور بسبب صبغ شعره باللون الأصفر، لكن أسامه نبيه خرج في تصريحات صحفية ونفى هذه الأخبار.

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