شقيقته متخصصة في الأزياء بطنطا.. 20 صورة لعائلة محمد صلاح وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهدت الأيام القليلة الماضية ظهورًا بصورة كبيرة لأسرة محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي سواء بحلول شقيقته رحاب التي تعمل بمجال الأزياء ضيفة بأحد البرامج الإذاعية أو استضافة الأسرة كاملة بمنزلها في نجريج بمحافظة الغربية لوزير الرياضة أشرف صبحي خلال زيارة قام بها للمحافظة.

ولعل أكثرهم ظهورًا إعلاميًا بصورة نسبية هي شقيقته رحاب بحكم عملها في مجال الأزياء وحاجتها لتسويق أعمالها.

ولا تظهر أسرة محمد صلاح للواجهة الإعلامية كثيرًا وهو ما يجعل صورها ليست بكثيرة لذا نستعرض خلال الألبوم أعلاه 20 صورة لعائلة محمد صلاح.

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