لاعب أرسنال يصل مصر للانضمام إلى منتخب مصر للناشئين.. من هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وصل لاعب أرسنال، كاميرون إسماعيل، إلى مصر استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب الناشئين 2005.

وأقام المدرب البرازيلي، روجيرو ميكالي، معسكره الأول لمنتخب مصر 2005، عقب توليه القيادة الفنية خلفا لوائي رياض "شيتوس".

وقدم المنتخب المصري دعوى لكل من، مالك بخيت لاعب بروندبي الدنماركي، وكاميرون إسماعيل لاعب أرسنال الإنجليزي، وكريم أحمد لاعب ليفربول، بالإضافة إلى سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وبلال موسى لاعب زفولة الهولندي.

بجانب كريم حسانين لاعب براونشفايغ الألماني، أمير صالح لاعب أوتريخت الهولندي، وعمر عبدالمجيد لاعب هامبورج الألماني.

يُذكر أن كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال تحت 18 عاما، ويلعب كظهير أيسر، وأصوله تعود لأب نيجيري وأم مصرية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من رضا عبد العال على تسجيل مرموش هدفين ضد بايرن ميونخ

متفوقا على هالاند وصلاح.. مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى