أمير توفيق يكشف لمصراوي موقفه بعد إعادة هيكلة إدارة التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

اتخذ النادي الأهلي عدد من القرارات، عقب تحقيقات مكثفة جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بشأن أزمة تصريحات القندوسي.

وأوضح أمير توفيق في تصريحات لموقع "الخليج 365" أنه مستمر في منصب المدير التنفيذي في شركة الكرة بالنادي الأهلي، وسيرحل عن لجنة التعاقدات.

يذكر أن التحقيقات التي جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي، انتهت إلى إلى عدم وجود مخالفة.

وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمدرمضان المدير الرياضي ما يلي:

اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة

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