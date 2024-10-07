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محمد رمضان: معلول كان قريبا من الحصول على الجنسية المصرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، محمد رمضان، أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق كان قريب من الحصول على الجنسية المصرية.

وقال رمضان عبر قناة الأهلي: "علي معلول كان قريب من الحصول على الجنسية المصرية لكنها لم تكتمل".

وأضاف: "الظهير التونسي له تاريخ كبير في الأهلي، لكن الأهلي مش بيمشي بالعاطفة".

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "لو الفريق في احتياج لمعلول بالطبع هيكمل، واللاعب كان مبسوط اني واضح معاه وفهمته كيف تسير الأمور في الأهلي".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع علي معلول في موسم 2016/17 قادما من الصفاقسي التونسي، في صفقة بلغت قيمتها 730 ألف يورو.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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