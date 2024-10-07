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"معملتش حاجة وبتفرج على بتروجيت عشانك".. وليد سليمان يحكي أبرز مواقفه مع أبوتريكة وجوزيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

تحدث رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وليد سليمان، عن بداية مسيرته الكروية وكيفية إنضمامه للقلعة الحمراء.

وقال وليد سليمان عبر قناة الأهلي: "جمهور الأهلي حاجة كبيرة جداً عندي، والانضمام للنادي كان حلم، وكان عندي إصرار من وأنا صغير اللعب للمارد الأحمر".

وأضاف: "كنت لاعب صغير في بني مزار، بعدها روحت حرس الحدود مع طارق العشري، ثم انتقلت إلى الجونة التي كانت البداية".

وتابع: "كلمني حسام البدري، بعد ما اتفرج عليا وعجبته، وقال لي هجيبك الأهلي السنة الجاية، وكابتن الخطيب كلمني ولعبت سنة لإنبي وانضميت لفريق أحلامي".

وأردف: "اتعلمت كتير من الجيل الكبير، ولعب منتخب قبل ما اجي الأهلي وكان اسمي كبير ساعتها".

وأوضح: "لاقيت مانويل جوزيه قالي انا عايز اقعد معاك، وانت ملكش رصيد عندي لأنك انت لسه معملتش حاجه خلتني انزلك الملعب".

وأكد: "غيرت من كل حاجة في شخصيتي ولعبي وابتديت التزم واخد تعليمات من اللاعيبة الكبار لأن كنت عاوز يبقى ليا رصيد في النادي الأهلي واتعلمت منهم المسؤولية واني مخسرش".

واختتم وليد: "أول مباراة لي مع الأهلي كانت في كأس مصر، وأبو تريكة قال لي أنا بحب اتفرج على بتروجيت عشانك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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