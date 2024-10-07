بيع وإعادة هيكلة.. قرارات نارية من الأهلي بشأن أزمة تصريحات القندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمدرمضان المدير الرياضي ما يلي:-

اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

"6 لاعيبة هيجددوا".. رمضان يكشف مفاجأة بشأن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

20 صورة ترصد قصة عمر مرموش من الناشئين في وادي دجلة إلى هداف الدوري الألماني