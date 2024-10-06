تشكيل تشيلسي في مواجهة نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي، بقيادة إنزو ماريسكا المدير الفني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024 – 2025..

تشكيل تشيلسي

ويضم تشكيل تشيلسي لمواجهة نوتينجهام فورست كل من:

روبيرتو سانشيز في حراسة المرمى.

مالو جوستو و ويسلي فوفانا و ليفي كولويل و مارك كوكوريا في خط الدفاع.

مويسيس كايسيدو و إنزو فيرنانديز ونوني مادويكي و كول بالمر و جادون سانشو في خط الوسط.

ويقود الهجوم نيكولاس جاكسون.

ويدخل فريق تشيلسي مباراته أمام نوتينجهام فوروست وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يدخل فريق نوتينجهام فورست مباراته أمام تشيلسي وهو في المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.