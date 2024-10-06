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مع صلاح وماني.. 10 صور للاعب ليفربول السابق وصفقة الزمالك المنتظرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح مصدر "لمصراوي" أن الزمالك اقترب من التعاقد مع أوفي إيجاريا، لاعب وسندرلاند السابق.

وانضم إيجاريا إلى فريق ليفربول تحت 18 عاما في موسم 2014/15 قادما من أرسنال، وتم تصعيده للفريق الأول للريدز في عام 2016/17.

ورحل اللاعب الإنجليزي صاحب الـ26 عاما عن ليفربول في موسم 2020/21 منتقلا إلى ريدنج الإنجليزي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أنه من المقرر وصول اللاعب خلال الساعات المقبلة لإجراء الفحص الطبي استعدادا للانضمام للزمالك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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