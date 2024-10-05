صلاح يتصدر قائمة الهدافين الأفارقة بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - انفرد محمد صلاح بصدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما وصل إلى الهدف رقم 45 في البطولة الأوروبية الأعرق، من بينها 42 بقميص ليفربول.

وبذلك، تفوق مهاجم روما الإيطالي وبازل السويسري السابق، على العاجي ديدييه دروجبا، الذي كان يتشارك معه الصدارة بـ44 هدفا، ويليهم في المركز الثالث الكاميروني صامويل إيتو برصيد 30 هدفا.

وبفضل هدفه في شباك بولونيا الإيطالي، أصبح صلاح أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ التشامبيونزليج برصيد 45 هدف بعدما فض شراكته مع أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديديه درجبا.

كما ارتقى صلاح إلى المركز 14 بين الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، بفارق هدف واحد عن البرتغالي الراحل أوزيبيو والإيطالي المعتزل فيليبو إنزاجي، وبفارق 4 أهداف فقط عن الدخول إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة التي يتصدر هدافيها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ140 هدفا.

وأعتلى صلاح أيضا صدارة الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ161 هدفا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه، وهو السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي حاليا (112 هدفا) ودروجبا (104).