مفاجأة جديدة في قضية السحر لمؤمن زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

مازالت أزمة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، تشغل بال واهتمام الرأي العام المصري وليس محبي وعشاق كرة القدم المصرية فقط، والتي تتعلق بتعرض نجم النادي الأهلي لبعض أعمال السحر، طبقاً لما تم الكشف عنه من قبل أحد عمال المقابر.

وكان أحد عمال المقابر في منطقة البساتين ظهر يوم السبت الماضي، وتحدث عن وجود ورقة بأحد المقابر تحمل اسم وصورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، ويوجد عليها بعض الطلاسم، التي تشير إلى قيام أحد الأشخاص بعمل سحر للاعب.

وقامت قوات الأمن المصرية، بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين، الذين أثاروا واقعة وجود أعمال سحر للاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق مؤمن زكريا، ومن بينهم عامل المقابر.

وقال محامي التربي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المتهمين أقروا خلال التحقيق أنهم وجدوا بالفعل بعض أعمال السحر الخاصة بمؤمن زكريا.

وأشار محامي التربي، أن مؤمن زكريا ذهب إلى المقابر، الذي تم العثور على أعمال السحر بها، ومعه عدد من الشيوخ لفك تلك الأعمال والسحر.

ويذكر أن مجدى عبد الغنى قال خلال لقاء عبر قناة "إم بي سي مصر" أمس الجمعة، :"مؤمن زكريا اصطحب معه 3 شيوخ وقالوا له إنه هيخف بعد 10 أيام".

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