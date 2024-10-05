أهلاوية جميلة وناقصك تيشرت الزمالك وتدخلي قلبي.. 10 صور لزيارة لاعبة أمريكية مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرصت اللاعبة الأجنبية، إيمان على ديب، على زيارة الأهرامات بعد وصولها إلى مصر منذ أسبوع تقريبا.

وحضرت أيضًا اللاعبة حفل خطوبة حضره المغني عمرو دياب والذي أعلن إعتزاله الغناء في الأفراح به، بجانب كامل أبو علي رئيس نادي المصري ومدحت صالح وراغب علامة، أُقيم أمام الأهرامات بالجيزة.

وأثارت إيمان الجدل في مصر بجمالها وقدرتها على لعب كرة القدم على مستوى جيد، عقب مشاركتها في مباراة مع متابعينها من المصريين.

ونشرت صورتها بقميص الأهلي، ليعلق أحد المتابعين: "أهلاوية جميلة"، وكتب آخر: "ناقصك تيشرت الزمالك وتدخلي قلبي".

وتملك إيمان 1.2 مليون متابع عبر حسابها على منصة "إنستجرام"، بجانب 3 جنسيات (السورية والبرازيلية والأمريكية).

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