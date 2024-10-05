شاهد.. كوفاسيتش يقلب الطاولة على فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - نجح ماتيو كوفاتشيتش في تسجيل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي أمام فولهام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024/2025.

جاء التقدم في الشوط الأول عن أندرياس بيريرا في الدقيقة 26، فيما أدرك التعادل لمانشستر سيتي اللاعب ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفي لكل فريق، فيما عاد لاعب السيتي ليُسجل الهدف الثاني وتُصبح النتيجة 2/1.

شاهد.. كوفاسيتش يتقدم لـ السيتي أمام فولهام

وكان مانشستر سيتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

فيما جاء على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي، كل من:

كارسون، أورتيجا، جون ستونز، كايل ووكر، ميكاتي، ماتيوس نونيز، جيريمي دوكو، سافينهو.

يذكر أن مانشستر سيتي دخل هذه المباراة وهو في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي فولهام في المركز السادس برصيد 11 نقطة.