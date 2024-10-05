محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب الهولندي آرني سلوت، على التشكيلة التي سيبدأ بها ليفربول مباراة كريستال بالاس، المقررة ضمن منافسات الدوري الانجليزي حيث من المتوقع أن يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل الريدز.

ويستقبل ملعب "سيلهرست بارك" مباراة ليفروب وكريستال بالاس في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة انتصاراته في البطولة من أجل تعزيز صدارته، خاصة مع تواجد مانشستر سيتي وآرسنال في المركز الثاني والثالث، برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول المتوقع..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

الهجوم: ديوجو جوتا.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على بولونيا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما كريستال بالاس لديه 3 نقاط في المركز الثامن عشر.

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حسن العيدروس على أحداث المباراة.

جماهير ليفربول: أنقذوا الموسم بهذا اللاعب

طالبت جماهير ليفربول الإنجليزي، بتدعيم الفريق بلاعب خط وسط دفاعي، من طراز النجم الإسباني رودري، وهو ما جعل نجوم الفريق السابقين، يؤكدون أنه من غير المرجح أن يفوز ليفربول بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ما لم يقم بإضافة لاعب رقم 6 لصفوفه.

ويلعب رايان جرافينبيرش كلاعب خط وسط دفاعي في ليفربول حتى الآن هذا الموسم، لكنه سيصبح نقطة الضعف، ضد فرق النخبة، الذي تعلم ان الهولندي لا يجيد لعب هذا الدور، كونه ليس لاعب خط وسط دفاعي متخصص.

ويعول أرني سلوت على خطته المعتادة 4-3-3، مستغلاً الثلاثي الأمامي المرعب، لويس دياز، ديوجو جوتا، محمد صلاح، ولكنه سيكون أمام اختبار صعب، كون الفريق الإنجليزي يفتقد اللاعب رقم 6، وهو ما يمثل نقطة ضعف واضحة، خاصة ان ثلاثي الوسط، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، ريان جرافينبيرش، فشلوا جميعاً في القيام بمهام لاعب الوسط المدافع.