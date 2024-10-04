موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الكرة العربية، الكلاسيكو السعودي الذي يجمع بين الهلال والأهلي المقرر ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويبحث الهلال عن مواصلة الانتصارات خلال الموسم الجاري في حين يسعى الأهلي لتجاوز أحزانه وتغيير مزاجه بالتغلب على الزعيم الذي عجز عنه منذ موسم 2019-2020 عندما فاز 2-1 على أرضه.

موعد مباراة الهلال والأهلي..

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الهلال والأهلي عند دقات الساعة التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح الراقي بتحقيق الانتصار على الوصل الإماراتي بهدفين نظيفين في دوري أبطال آسيا للنخبة ليعوض جماهيره عن الهزيمة أمام القادسية بهدف دون رد، فيما اكتسح الهلال نظيره الشرطة العراقي بخماسية نظيفة ليتابع حصد الانتصارات.

ويغيب حارس مرمى الأهلي إدوارد ميندي، في حين يواصل البرازيلي نيمار دا سيلفا ابتعاده عن الملاعب.