شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 6 - 10 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 10 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها أداء المنتخب الوطنى أولى تدريباته استعدادا لمباراتى موريتانيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا، اشتباه فى إصابة أحمد مسعود حارس مرمى الجونى بالرباط الصليبى.

شاهد المران الأول لمنتخب مصر استعدادا لمباراتى موريتانيا فى التصفيات الأفريقية

أدى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مرانه الأول مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري.

اشتباه فى إصابة أحمد مسعود لاعب الجونة بقطع بالرباط الصليبى

كشف مصدر داخل نادي الجونة اشتباه إصابة أحمد مسعود لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه أمس السبت ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

غياب زيزو ودونجا وناصر ماهر وعواد عن تدريبات الزمالك

غاب أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة ومحمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

على ماهر يقود أول مران للمصرى بعد العودة من المغرب.. صور

خاض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأحد، مرانه على استاد الكلية الحربية، تحت قيادة المدير الفني للفريق علي ماهر، بعد عودته مساء أمس السبت، إلى القاهرة، قادمًا من المغرب بعد حضوره المرحلة الثانية من الدورة التدريبية للرخصة التدريبية الدولية برو التي تقام تحت رعاية الكاف.

الزمالك يجهز لطلب تعديل موعد مواجهة بيراميدز فى كأس السوبر المصرى

يدرس مسئولو نادى الزمالك، تقديم طلب رسمى لاتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصرى فى الإمارات، من أجل المطالبة بتعديل موعد مواجهة بيراميدز فى الجولة الأولى من البطولة.

مهند مجدي رئيسًا لبعثة يد الأهلي للمشاركة في بطولة أفريقيا بالمغرب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة كرة اليد "رجال وسيدات" المتوجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تستضيفها مدينة العيون خلال الفترة من 8 - 20 أكتوبر الجاري.

الزمالك يترقب وصول الانجليزى أوفى إيجاريا للخضوع للكشف الطبى قبل إتمام الصفقة

يترقب مسئولو نادى الزمالك وصول الإنجليزى ذو الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا لاعب ليفربول ورينجز السابق، للخضوع للكشف الطبى قبل اتمام التعاقد معه فى صفقة انتقال حر.