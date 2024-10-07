شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تثبت جدارتها بنقل أكبر البطولات الرياضية بأحدث التقنيات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت البطولات الدولية التي استضافتها مصر في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في التنظيم والتصوير التليفزيوني والنظام المتبع، لإخراج مختلف البطولات بشكل لائق بالدولة المصرية، حيث يعود الفضل في ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الشركة المتحدة للرياضة، وحرصها الدؤوب على خروج كل الأحداث الرياضية التي تولى تنظيمها في أبهى صورة، من أجل نقل صورة حضارية عن قدرات المصريين في تنظيم أكبر المحافل الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية.



جهود الشركة المتحدة للرياضة، في إضافة نقلة نوعية من خلال تنظيم الأحداث الرياضية التي استضافتها أراضي المحروسة، وآخرها استضافة بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ونالت إعجاب واستحسان الجميع وعلى رأسهم الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة الدكتور حسن مصطفى، الذي أشاد بالتنظيم الرائع والنظام المُتبع لإخراج البطولة بشكل رائع.



النجاح الكبير الذي خرجت به بطولة كأس العالم لأندية اليد لم يكن وليد الصدفة، بل كان هناك أيادي تعمل في صمت من أجل مواكبة التطورات التي حدثت في استضافة البطولات الرياضية، بدءا من استخدم أعلى التقنيات الحديثة في بث المباريات تلفزيونيا، لتخرج في أفضل صورة للمشاهد وبما يتلاءم مع التطور الهائل في النقل التلفزيوني، حيث تم تخصيص 14 كاميرا لنقل المباريات، منها "2 سلوموشن" و"واير-كام" للتصوير من أعلى (CableCam) و كاميرتين محمولتين وأخرى درون للتصوير الجوي.



التقنية الحديثة التي استعانت بها الشركة المتحدة للرياضة لم تتوقف عند هذا الحد، بل استخدمت عربة البث (OB 23 4K) التابعة للتلفزيون المصري الحكومي، كما تمت زيادة عدد الكاميرات في حفلي الافتتاح والختام، إضافة إلى دمج الجرافيك من طرف المتحدة من عربة الانتاج.



المشهد النهائي الذي ظهرت عليه أحداث البطولة والبث التفلزيوني للمباريات جاءت رائعة ومواكبة لأحدث التقنيات التي يتم الاستعانة بها في أكبر الدول الأوروبية والخليج العربي، وخرجت الصورة النهائية بشكل احترافي، من حيث جودة الصورة و نوعية المعدات المستخدمة.



ما حدث في نقل أحداث بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، لم يكن الحدث الوحيد الذي نجحت الشركة المتحدة للرياضة في إخراجه وتنظيمه بشكل رائع، حيث سبق لها المشاركة في إخراج العديد من الأحداث والبطولات الرياضية مثل بطولة كأس عاصمة مصر، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية في الافتتاح الرسمي لملعب استاد مصر، واستضافت منتخبات كبيرة بحجم كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.



الأمر لم يتوقف عند هذا الحد في الأحداث التي ساهمت في تنظيمها الشركة المتحدة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية، مثل تنظيم المباريات الأفريقية للأندية المصرية والمنتخبات الوطنية، حيث ساهمت في تغيير الصورة التقليدية عن النقل التلفزيوني خارج البلاد، بعد الاستعانة بأحدث التقنيات المستخدمة في الإنتاج التلفزيوني المصري خارجيا.



التطور الكبير في حجم الإخراج التلفزيوني للأحداث التي تشرف عليها الشركة المتحدة وصل أن نرى مواصفات إخراج وإنتاج مباراة عادية في الدوري المصري أعلى بكثير من مواصفات إخراج وإنتاج نهائيات بطولات قارية، والفراق بين نقل مباريات الدوري المصري ومباريات دوري أبطال أفريقيا.