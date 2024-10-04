جيفرسون كوستا: زيزو أفضل لاعب في أفريقيا..وأعرف شيكابالا قبل انضمامي للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الغيني جيفرسون كوستا، المنضم حديثا لنادي الزمالك، أنه يطمح في التواجد مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال كوستا فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "بدأت كرة القدم في سن السابعة بالبرتغال، وهدفي الأول في البداية الدراسة ولكن تم ابلاغ أسرتي بتميزي في كرة القدم".

وأضاف: "لعبت لعدة أكاديميات والزمالك يعتبر النادي الأول الذي أنضم له، وأعرف شيكابالا منذ تواجده مع سبورتنج لشبونة البرتغالي وزيزو أيضا الذي اعتبره أفضل لاعب داخل أفريقيا".