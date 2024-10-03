رسائل الخطيب بعد تفوق الأهلي على برشلونة وبرونزية اليد

ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عن سعادته بما حققه لاعبو يد الأحمر ، موجهًا التهنئة إلى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وكامل أعضاء الجهازين الفني والإداري والطبي بالفوز بالميدالية البرونزية لكأس العالم، التي أقيمت منافساتها بالعاصمة الإدارية.



وعبر الخطيب عن إشادته بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد أداء لافت تفوق به على حساب فريق كبير مثل برشلونة الإسباني، وبذل لاعبو الأهلي وجهازهم الفني ما يستحقون عليه التحية، وكانوا الأفضل من كافة الوجوه، بل وكانت شخصية الأهلي حاضرة في كل وقت..

وأضاف الخطيب ، أن هذا الانتصار يحمل عدة اعتبارات، اللاعبين وجهازهم الفني مسئولية أكبر فيما هو قادم، خاصة وأن الأهلي لا يتوقف عند حصد بطولة محلية كانت أو قارية في كافة الألعاب.



وقال رئيس النادي الأهلي ، أن كلمة السر في تلك التتويجات هي الجماهير التي دائمًا ما تقف خلف ناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف، مشيرًا إلى أنها تستحق أن يبذل الجميع في منظومة العمل بالنادي أقصى ما لديهم لإسعادهم وتحقيق النتائج التي تضع الأهلي في المكانة التي يستحقها على كافة المستويات.