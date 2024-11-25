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دوري أبطال أوروبا: فليك يشدد على ضرورة أن يتجنب برشلونة الأخطاء

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الرياص - اسماء السيد - : شدد المدرب الألماني هانزي فليك الإثنين عشية لقاء بريست الفرنسي في مسابقة ، على ضرورة أن يتخلص فريقه برشلونة من الأخطاء التي كلفته خسارة نقطتين السبت في لكرة القدم.

ويخوض العملاق الكاتالوني لقاء الثلاثاء مع الوافد الجديد إلى دوري الأبطال على خلفية خسارة أمام ريال سوسييداد 0 1 ثم التعادل السبت مع سلتا فيغو 2 2 في الدوري المحلي، وذلك بعدما كان متقدما 2 0 حتى الدقيقة 84.

ورأى فليك أن على لاعبيه الشبان الذين تغلبوا على فريقه السابق بايرن ميونيخ في دوري الأبطال 4 1 والغريم في الدوري المحلي على ملعب الأخير 4 0، التقدم خطوة إضافية إلى الأمام.

وشدد على أن "الأمر يتعلق بالتخلص من الأخطاء، هذا أمر هام. هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نقوم بها بشكل أفضل مع الكرة، وهذا هو تركزينا".

ورأى فليك أنه كان يتوجب على فريقه الدفاع بشكل أفضل بعد الاضطرار لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين ضد سلتا فيغو نتيجة طرد مارك كاسادو من أجل المحافظة على التقدم.

وتابع "نملك فريقا شابا، أعتقد أنه الفريق الأصغر سنا في الدوري الإسباني. الأمور ليست كأنك تقود على الطريق السريع طيلة الوقت بسرعة عالية، عليك أن تتأنى في التعامل مع بعض الأوضاع. علينا التعلم من ذلك، عندما نتقدم 2 0 ونحصل على بطاقة حمراء، علينا أن ندافع بشكل أفضل مما فعلنا".

ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري الأبطال بحلته الجديدة بثلاثة انتصارات وهزيمة في أربع مباريات، وعليه الآن أن يواجه الوافد الجديد بريست الذي يتقدم العملاق الكاتالوني بفارق نقطة في المركز الرابع رغم أنه يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي.

وتطرق فليك إلى مواجهة الفريق الفرنسي بالقول "إنهم يقومون بعمل جيد جدا ويستحقون النقاط العشر وهم لعبوا بشكل جيد ضد سالزبورغ" النمسوي في الجولة الماضية حين فازوا 4 0.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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