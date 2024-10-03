لأول مرة في التاريخ.. الأهلي يحقق برونزية كأس العالم لكرة اليد على حساب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي وبرشلونة التي أقيمت اليوم الخميس، في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2024.

وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية لأول مرة في التاريخ على حساب برشلونة الإسباني.

وانتهى الشوط الاول بتفوق المارد الاحمر بنتيجة 18-15، بعد شوط قوي من الفريق المصري.

وفي شوط المباراة الثاني واصل لاعبو الاهلي التألق أمام العملاق البرشلوني بطل كأس العالم 5 مرات، ليفوز المارد 32-29.

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