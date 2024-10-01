شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط جهاز المنتخب لمواجهة موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو في الفترة الحالية، على صوت مباريات المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالمغرب 2025، حيث يستعد الفراعنة لاستكمال رحلة التصفيات بمواجهتى موريتاينا ذهابا وإيابا.س: ما هو موعد مباراتي مصر وموريتانيا في التصفيات الأفريقية؟ ج:يستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر. س: ما هو ترتيب المنتخب الوطني في مجموعته؟ ج:يتصدر المنتخب الوطني مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للكان بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز الفراعنة في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم فاز في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية نظيفة خارج الديار، وذلك قبل خوض الجولة الثالثة في المجموعة أمام موريتانيا الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط. س: متى ينطلق معسكر المنتخب؟ ج:ينطلق معسكر المنتخب الوطني يوم الاثنين المقبل الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري، استعداداً لمواجهتي موريتانيا. س: ما هو موعد انضمام محمد صلاح إلى المنتخب الوطني؟ ج:ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول لصفوف المعسكر المقبل للمنتخب الوطني يوم 7 أكتوبر، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 2025، ويرتبط محمد صلاح مع ليفربول بمباراة قوية مع كريستال بالاس يوم 5 أكتوبر، ويصل اللاعب للقاهرة في اليوم التالى وينضم للمعسكر يوم 7 أكتوبر. س: كيف يخطط حسام حسن لمركز حراسة المرمى؟ ج:استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ضم 25 لاعبا في قائمة المنتخب المقبلة لمواجهتي موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا، كما استقر حسام حسن على ضم 4 حراس مرمى في معسكر الفراعنة، وتم الاتفاق بين حسام حسن وسعفان الصغير مدرب الحراس على ضم الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير من الأهلي ومحمد عواد من الزمالك والمهدي سليمان من الاتحاد السكندري.
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