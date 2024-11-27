شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 50 دارس لتطوير المراحل الكشفية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، فعاليات دراسة مساعدي مفوضي تنمية المراحل، التي أقيمت في محافظة عنيزة بمقر مكتب رواد الكشافة، خلال الفترة من 20 إلى 24 جمادى الأولى 1446هـ، بمشاركة 50 دارساً يمثلون مختلف قطاعات الجمعية.
وأكد المانع أن هذه الدراسة تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز قدرات القيادات الكشفية، بما ينسجم مع سياسات تنمية القيادات العالمية، لضمان تقديم برامج كشفية أكثر جودة وكفاءة، تسهم في تطوير الحركة الكشفية بالمملكة.
تفاصيل البرنامج التدريبيوأوضح قائد الدراسة، يوسف المانع، أن البرنامج التدريبي استمر لأكثر من 38 ساعة، تخللها جلسات مكثفة حول دور مساعد مفوض تنمية المراحل، واحتياجاته، وتحليل الطريقة الكشفية ومراحل النمو ومناهجها، وتصميم البرامج الكشفية، بالإضافة إلى أساليب إدارة وقيادة البرامج الكشفية، وتقييم المناهج والزي الكشفي، وإدارة الاجتماعات الكشفية.
مشاريع عملية متنوعةكما شهدت الدراسة تقديم مشاريع عملية من الدارسين، اشتملت على خطط سنوية للوحدات الكشفية، وبرامج مبتكرة لقادة الوحدات، ودراسات احتياجات القادة، إضافة إلى زيارات ميدانية لمنشآت تنموية في محافظة عنيزة، ومبادرات لخدمة المجتمع.
وأكد المانع أن هذه الدراسة تأتي ضمن جهود الجمعية لتعزيز قدرات القيادات الكشفية، بما ينسجم مع سياسات تنمية القيادات العالمية، لضمان تقديم برامج كشفية أكثر جودة وكفاءة، تسهم في تطوير الحركة الكشفية بالمملكة.