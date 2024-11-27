الامارات | ماذا قال ضحية ريال مدريد وليفربول؟ لم يكن يعلم بموعد المباراة!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - روى الألماني لوريس كاريوس الحارس السابق لنادي ليفربول الإنجليزي قصته الكروية الحزينة التي تدفعه تدريجياً للاعتزال بعد الهبوط النفسي الحاد الذي سببته له المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2018.

وقال لوريس كاريوس لموقع "سبورت بايبل": "إذا كنت قد ابتعدت عن الملاعب لفترة طويلة، فمن الواضح أنه يتعين عليك التفكير في التقاعد"، مضيفاً: "لم أتخذ قراراً بعد لأنه ليس هناك حاجة لذلك. ما زلت لائقًا، لا يزال لدي كل الإمكانات والقدرة، ولكنني بلا نادٍ حالياً".

ويطارد شبح ريال مدريد الحارس الألماني الذي تسبب بشكل مباشر في خسارة ليفربول دوري الأبطال 2018 بخطأ فادح أمام الفرنسي كريم بنزيمة وآخر أمام الويلزي غاريث بيل ليخسر الفريق الإنجليزي 1-3، ويغادر لوريس كاريوس الملعب باكياً بالدموع.

ومنذاك الوقت لم ير لوريس النور وخرج من حسابات ليفربول تماماً حتى رحل عن النادي رسمياً في 2022، فيما يتجدد لقاء "الريدز" مع ريال مدريد الليلة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وعن المباراة المأساوية، قال لوريس كاريوس: "لم أقدم أفضل ما لدي، لقد كان لدي أداء أفضل بكثير في موسمي الثاني مع ليفربول، كان كل شيء على ما يرام ثم حدث النهائي. من وقتها بدأت الأمور في الانحدار".

وكشف الحارس الألماني عن موقف غريب جداً في كواليس المباراة، وقال: "لم أكن أعلم أن ليفربول سيواجه ريال مدريد قبل أسبوع من المباراة (موعد المواجهة)!".