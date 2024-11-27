هكذا نعت نقابة المهن التمثيلية خالد جمال الدين

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر نعي للممثل المصري خالد جمال الدين حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل خالد جمال الدين الذي وافته المنية امس وشيعت الجنازة ظهرا من مسجد السيدة نفيسة والعزاء على المقابر".
وكان قد أعلن الممثل أيمن عزب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثل المصري خالد جمال الدين. وكتب : "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعى ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة".
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