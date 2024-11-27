شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3690 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، إلى: 3690 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2460 جنيها للبيع، و2446.75 جنيه للشراء. سعر الذهب في مصر اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر، إلى: 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29520 جنيها للبيع، و29360 جنيها للشراء.