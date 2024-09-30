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جدول مباريات اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين، الموافق 30 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف أنحاء العالم، ليكون محبو ومتابعو كرة القدم على موعد بيوم كروي دسم.

حيث تقام الليلة مباريات ساخنة في بطولة دوري أبطال آسيا، أبرزها مواجهتي النصر السعودي مع الريان القطري، والوصل الإماراتي مع الأهلي السعودي، بجانب بعض المباريات في والإسباني والإيطالي والتركي.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

السد القطرى X استقلال طهران الإيراني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC

برسيبوليس الإيراني X باختاكور الأوزبكستانى – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 3 AFC

الوصل الإماراتي X الأهلي السعودي – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS 2 AFC

النصر السعودي X الريان القطرى – الساعة 9 مساء على قناة beIN SPORTS 1 AFC

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث X ساوثهامتون - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 

فياريال X لاس بالماس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

 

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 

بارما X كالياري – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD 

 

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X بشكتاش – الساعة 8 مساء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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