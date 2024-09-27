بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الآن في السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الآن في نهائي كأس السوبر الأفريقي والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

يشارك النادي الأهلي في هذه المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يدخل الزمالك المباراة بصفقة بطلا لـ كأس الكونفدرالية الأفريقية، مما يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين، كونهما أبرز الأندية المصرية في الساحة الأفريقية.

المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، وشبكة قنوات MBC مصر بصوت المعلقان مدحت شلبي وفارس عوض.

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