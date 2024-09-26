"تعادل ليفربول وتقدم ارسنال".. نتائج الشوط الأول في مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام حالياً العديد من المباريات، في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، سواء في بطولة الدوري الأوروبي، أو في مختلف الدوريات العالمية.

وانتهى الشوط الأول في العديد من المباريات، التي تلعب في الوقت الحالي بمختلف المسابقات العالمية.

وجاءت نتائج الشوط الأول في مختلف المباريات كالتالي:

الدوري الإسباني

برشلونة يتقدم على خيتافي (1-0).

الدوري الأوروبي

أندرلخت متعادل مع فرينكفاروزي (0-0).

لاتسيو يتقدم على ديناموكييف (3-0).

جالاتا سراي متعادل مع باوك سالونيكا (0-0).

سلافيا براج يتقدم على لودوجوريتس رازجراد (1-0).

مانشستر يونايتد يتقدم على تيفينتي (1-0).

ميتلاند يتقدم على هوفنهايم (1-0).

نيس متعادل مع ريال سوسيداد (1-1).

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول متعادل مع وست هام يونايتد (1-1).

أرسنال يتقدم على بولتون واندررز ( 2-0).

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