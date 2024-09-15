ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا، يشهد محرك البحث العالمي "جوجل" تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من قبل جماهير وعشاق النادي الأهلي، الذين يتطلعون لمعرفة كيفية متابعة مباراة فريقهم ضد جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025. يسعى الكثيرون لمتابعة هذا اللقاء المهم الذي يُمثل الافتتاحية لمشوار الأهلي في النسخة الجديدة من البطولة القارية.

الأهلي، بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، يبدأ اليوم رحلته في الدفاع عن لقبه بمواجهة جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32. المباراة تُقام على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، وتبدأ في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لمتابعة البث المباشر للمباراة، أعلنت قناة أبوظبي الرياضية عن نقل اللقاء عبر قناتها المفتوحة، مما يتيح للجماهير متابعة أحداث المباراة مباشرة دون الحاجة إلى اشتراكات إضافية. يمكن للجماهير الاستمتاع بالمباراة من خلال ضبط أجهزتهم على قناة أبوظبي الرياضية ومتابعة كل تفاصيل اللقاء من خلال التعليق والتحليل المباشر.

الأهلي يدخل المباراة بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي أجرى مرانه الختامي في كينيا، واستعد جيدًا لمواجهة جورماهيا. يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز من فرصه في التأهل إلى الدور التالي، وتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي ستُقام على استاد القاهرة الدولي.

مباراة اليوم تشكل بداية حاسمة في مشوار الأهلي نحو تحقيق لقبه الثالث عشر في دوري أبطال إفريقيا، وتعتبر اختبارًا مبكرًا لقدرة الفريق على المنافسة بقوة في البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية في إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا 2024

تترقب جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الفريق ضد جورماهيا الكيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025. تعتبر هذه المباراة بداية حاسمة في مشوار الأهلي للدفاع عن لقبه القاري، ومن المتوقع أن تحظى بمتابعة واسعة من قبل المشجعين الذين يرغبون في متابعة كل لحظة من أحداث اللقاء.



اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي وجورماهيا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

المباراة ستُبث مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، والتي تُعتبر إحدى القنوات الرائدة في تغطية البطولات الرياضية الكبرى. يمكن لمتابعي المباراة ضبط أجهزتهم على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة البث المباشر، حيث ستقدم القناة تغطية شاملة للقاء، بما في ذلك التعليق المباشر والتحليل الفني الذي سيساعد المشاهدين على متابعة كل تفاصيل المباراة بشكل مثير.

الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، يدخل مباراة اليوم بتطلعات كبيرة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. الفريق يستعد لمواجهة جورماهيا على ملعب نيايو الوطني في نيروبي، ويسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية.

تُعد مباراة اليوم اختبارًا مهمًا لقدرة الأهلي على المنافسة بقوة في البطولة، حيث يأمل الفريق في تقديم أداء متميز يساهم في تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل. كما أن القناة ستوفر تحليلاً مفصلاً لأداء الفريقين، مما يتيح للجماهير الاستمتاع بتجربة مشاهدة شاملة وممتعة.

باختصار، قناة أبوظبي الرياضية 1 توفر فرصة ذهبية لعشاق الأهلي لمتابعة اللقاء مباشرة، مما يساهم في جعل متابعة أحداث المباراة أكثر سهولة وراحة.

ترددات قناة أبوظبي الرياضية

قناة أبوظبي الرياضية بجودة HD

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11411

- الاستقطاب: أفقي (H)

- معدل الترميز: 30000

- تصحيح الخطأ: 4/3

قناة أبوظبي الرياضية بجودة SD

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11526

- الاستقطاب: أفقي (H)

- معدل الترميز: 27500

- تصحيح الخطأ: 6/5

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

ويشهد اليوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر 2024، إقامة المباراة التي تجمع بين الأهلي وجورماهيا في دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024.

وتنطلق مباراة الأهلي وجورماهيا في الثالثة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب كيني بالعاصمة نيروبي، ستكون مباراة العودة في القاهرة يوم 21 من الشهر نفسه.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وجورماهيا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بتعليق المعلق الشهير عامر عبد الله، مما يمنح جماهير الأهلي فرصة متابعة فريقهم في مشواره الإفريقي.

وينتظر الجميع انطلاق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، حيث يبدأ الأهلي مشواره في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع ترقب الجماهير لظهور الفريق الأول في الموسم الجديد.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأهلي وجورماهيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

خط الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - وسام أبو علي.

الأهلي أكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا

ووسط ترقب الجماهير انطلاق موسم جديد من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سيطر الأهلي على لقب البطولة الإفريقية، بشكل كبير، حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد 12 لقبًا.

بينما حقق غريمه التقليدي نادي الزمالك، لقب دوري أبطال إفريقيا، خمس مرات آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي.

وتوج النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بلقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين.

وحصد المارد الأحمر اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي في مواجهات درامية انتهت بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.