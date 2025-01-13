المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة افتتح معرض المهن والحرف الشبابية برعاية الاتحاد العربي للتطوع

افتتح المعهد الفنّي الأنطوني الدكوانة معرض المِهن والحِرف الشّبابية بحضور الرئيس العام للرهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة الاباتي جوزف بورعد ورئيس المعهد الفنّي الأنطوني الأب بطرس عازار، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ممثلاً بالقاضي نجيب بيراك، الاستاذ شربل قبلان مستشار رئيس الاتحاد العربي للتطوع، قائد منطقة جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي العميد جوزاف مسلّم ممثّلاً المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان، المقدّم ميشال فارس ممثلاً المدير العام لأمن الدّولة اللواء طوني صليبا، مستشار الإتحاد العربي للتّطوّع الأستاذ شربل قبلان، رئيس جمعية كاريتاس الأب ميشال عبّود، رئيس جمعيّة عدل ورحمة الأب نجيب بعقلين والاب شربل بوعبود مدير المعهد وعددٍ من الشّخصيّات القضائيّة والإعلاميّة وممثلي جمعيّات ومنظّمات دوليّة ومحليّة، وضبّاط من مختلف الأجهزة الأمنيّة ومهتمّين.

والقى الاب بوعبود كلمة ترحيبية بالحضور بعد قص شريط الافتتاح وعزف النشيد الوطني اللبناني.

بدوره، لفت النائب العام في الرهبانية الأنطونية الاب بطرس عازار الى انه "كم يطيب لي ان نفتتح هذا المعرض في مطلع عهد فخامة العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية الذي نأمل ومع رفّع تهانينا لفخامته وصلاتنا لتوفيقه ان تكون النشاطات المقررة لهذين اليومين من المعرض مواكبة لا بل صدى لما أعرب فخامته عنه في خطاب القسم من عهود ووعود".

وأردف عازار "السنا اليوم بحاجة إلى هذا الرجاء في هذا الزمن الصعب وفي قلب المعاناة التي تعصف ليس فقط في لبنان بل بالعالم كله بسبب افتقار الشباب إلى مرشدين يضيئون لهم دروب الحياة نحو مستقبل يليق بطموحاتهم وانتظاراتهم".

الاستاذ شربل قبلان لفت الى انه "يشرفني ان اقف امامكم اليوم في مناسبة تحمل في طياتها معاني الابداع والتميز والعطاء وهي رعاية معرض الحرف والمهن الشبابية ممثلا للاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين وعضو الاتحادات العربية المتخصصة في جامعة الدول العربية". واوضح "ان رعاية الاتحاد العربي للتطوع هذا الحدث تأتي انطلاقا من ايماننا العميق بدور الشباب المتطوع في بناء المستقبل، وبان الاستثمار في قدراتهم هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا، فالحرف والمهن ليست مجرد وسيلة عمل بل هي رسالة تحمل في طياتها الابداع والابتكار والحفاظ على هويتنا الثقافية، فباسم رئيس الاتحاد العربي للتطوع معالي الشيخ حسن بو هزاع اتمنى للمعهد الفني الانطوني في الجمهورية اللبنانية كل التقدير والنجاح لهذا المعرض المميز والقيم، كما الشكر لرئيس المعهد الفني الانطوني الصديق الاب شربل بو عبود متمنيا له كل التوفيق، خاصة ان المعهد الفني الانطوني سبق وفاز في جائزة قلادة محمد بن فهد العالمية عن الخط العربي، كما زرنا احد ورش العمل فيرسم الايقونات في اهدن ولمسنا الابداع في مشاريعهم وعلى امل ان يكون هناك نشاطات عربية لبنانية مشتركة".

وتمنى قبلان لهذا المعرض ان يكون خطوة نحو مزيد من التميز والابداع وان يلهم المزيد من الشباب ليكونوا جزءا من مسيرة البناء والعطاء خاصة في عهد فخامة رئيس الجهورية اللبنانية العماد جوزيف عون الذي قال في خطاب القسم: "أن نثبت للعالم أنه لا وجود لكلمة فشل في القاموس اللبناني. هذا زمن إبداعكم وزمن أن تجعلوا العالم ينحني احتراماً لروح العزيمة فيكم وزمن السلم والوعي والعمل والتضامن بينكم، لا فضل لطائفة على أخرى ولا ميزة لمواطن على آخر. هذا عهد احترام الدستور وبناء الدولة وتطبيق القوانين، هذا عهد لبنان".

وفي الختام منح الاتحاد العربي للتطوع الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية شهادة تقدير، ومن ثم قدم الاب عازار ومدير المعهد درعاً تكريمياً للأستاذ شربل قبلان عربون محبة واحترام.