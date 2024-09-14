ليفاندوفسكي محل شك أمام الصحافة الإسبانية

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت في الأونة الأخيرة أنباء عن توتر علاقة روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، بزملائه في غرفة الملابس.

وذكرت تقارير صحفية أنه بعد رحيل قائد الفريق السابق سيرجي روبرتو، لم يتم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة في برشلونة بسبب علاقته غير الصحية مع زملائه في غرفة الملابس.

وأضافت: "تم استثناء ليفاندوفسكي أيضا من مجموعة القادة الموسم الماضي في عهد المدرب تشافي هرنانديز بسبب انتقاده الدائم للاعبين الشبان".

فابريزيو رومانو ينفي الشائعة

بينما في المقابل، قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، في مقاله على شبكة "he Daily Briefing": "ليس لدي أي معلومات حول الشائعات في وسائل الإعلام التي تزعم أن ليفاندوفسكي يسبب مشاكل في غرفة الملابس.. بصراحة، لا أعرف من أين جاءت هذه الشائعات، لكنها أخبار كاذبة تماما".

وأضاف: "ليفاندوفسكي محبوب جدا في غرفة الملابس، وهو محترف للغاية، لم يدخل في أي خلافات مع زملائه أو تسبب في مشاكل مع الجهاز الفني. لديه علاقة جيدة جدا مع الجميع في النادي".