فليك يحسم موقف فاتي من مباراة برشلونة وجيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدرب الألماني هانزي فليك على موقف أنسو فاتي من مباراة برشلونة وجيرونا المقررة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الاسباني.

وكان يرغب فليك استدعاء أنسو فاتي لمباراة جيرونا القادمة لكن فضل الطاقم الفني في النهاية الانتظار ليتدرب أكثر مع الفريق خلال الفنرة القادمة بحسب الصحفي الإسباني فرناندو بولو.



أوضح التقرير أن التوقعات الآن أنه سيدخل قائمة مباراة موناكو الفرنسي بدوري أبطال أوروبا أو فياريال في بطولة الدوري الإسباني.



وكان فاتي قد لعب الموسم الماضي معارًا في صفوف برايتون ألبيون الإنجليزي لكنه عاد هذا الصيف لصفوف البلوجرانا.



شارك فاتي مع برايتون في 30 مباراة بواقع 1041 دقيقة بالموسم الماضي، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدف وحيد.



وحقق برشلونة الفوز في أول 4 مباريات من الدوري الإسباني محققا العلامة الكاملة ليتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.



ويسعى البارسا لحصد النقاط الثلاث، لمواصلة الانطلاقة القوية للفريق بأربع انتصارات متتالية.



كما يتطلع البلوجرانا للثأر من جيرونا، الذي نجح في الفوز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (4-2) في الموسم الماضي