دوري أبطال أوروبا: أنشيلوتي يؤكد ثقته في مبابي وتأهل ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : أكد المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد الإسباني بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كارلو أنشيلوتي الأربعاء ثقته في مهاجمه الدولي الفرنسي كيليان مبابي وتأهل النادي الملكي رغم صعوبة مهمته عقب الخسارة أمام ليفربول الانكليزي 0 2 الأربعاء في الجولة الخامسة.

وأهدر مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 61 عندما كان فريقه متخلفا صفر 1 سجله الارجنتيني أليكسيس ماك اليستر (52)، قبل أن يعزز ليفربول تقدمه بهدف ثان عبر مهاجمه الدولي الهولندي كودي خاكبو (76)، في مباراة أهدر خلالها نجمه الدولي المصري محمد صلاح ركلة جزاء أيضا (70).

وكانت الانظار مسلطة في أنفيلد على مبابي لقيادة هجوم النادي الملكي في غياب جناحه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الاصابة، لكن الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان لم يستغل الفرصة خصوصا وأنه لعب في مركزه المفضل في الجناح الأيسر وخيَّب الامال بعرض سيء وفشله في تهديد مرمى الحارس الايرلندي كوامهين كيليهير الذي حرمه من هز الشباك بتصديه ببراعة لركلة الجزاء.

واعترف أنشيلوتي عقب المباراة بأن مبابي يمر حاليًا بفترة معقدة، مؤكدا "عندما تكون مهاجمًا، فأنت تريد التسجيل والحصول على الثقة. أعتقد أن هذه لحظة صعبة بالنسبة لمبابي. سندعمه ونمنحه الحب".

ولم يسجل مبابي سوى هدف واحد في خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي.

واضاف المدير الفني الإيطالي "ربما يكون السبب هو انعدام الثقة. في بعض الأحيان هناك أوقات لا تسير فيها الأمور على ما يرام. الفكرة هي القيام بأشياء بسيطة، وليس تعقيد حياتك".

وأردف قائلا "مبابي قاتل مثل الجميع، يمر بفترة صعبة، لكنه يحظى بدعمنا جميعا، وسيتجاوزها قريبا. إنه يشعر بخيبة أمل، لكن عليه أن يتطلع إلى الأمام".

وتابع "لا ينبغي أن نلومه على إضاعة ركلات الترجيح، فالناس يهدرون ركلات الترجيح، وهذا يحدث كثيرًا"، موضحا "يجب التحلي بالصبر معه، فهو لاعب استثنائي".

وحظي مبابي بدفاع زميله لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام بقوله "من الواضح أنها كانت لحظة مهمة في المباراة ولكن من الممكن أن تحدث".

واضاف "الضغط الذي يتعرض له بسبب موهبته هائل. ليس بسبب ركلة الجزاء التي خسرناها، بشكل جماعي لم نكن جيدين بما فيه الكفاية".

وتابع "بإمكان كيليان أن يرفع رأسه عالياً".

"يجب أن نتأهل وسنتأهل"

وكانت الخسارة الثالثة للنادي الملكي في المسابقة وتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الرابع والعشرين الاخير المؤهل الى الدور الفاصل (الفرق من المراكز التاسع الى 24)، فيما حقق النادي الانكليزي العلامة الكاملة معززا صدارته برصيد 15 نقطة وقطع شوطا كبيرا في حجز مقعد بين الثمانية الاوائل الذين يتأهلون مباشرة الى ثمن النهائي.

وذكَّر أنشيلوتي بأنه "لا يجب أن ننسى أننا لعبنا مع أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "المباراة كانت صعبة، وهذا أمر متوقع، فالملعب هو الأصعب في أوروبا".

وأضاف: "نافسنا بشكل جيد حتى أهدرنا ركلة الجزاء، ولكن بعد ذلك انخفض مستوانا قليلا. كان بإمكاننا استغلال الهجمات المرتدة بشكل أفضل".

وتابع "أعجبني أداء الفريق، حيث نافسنا أمام أصعب خصم في أوروبا، واستحقوا الفوز. لا يغير ذلك الكثير، حتى لو كنا فزنا، لم نكن سنصل إلى الثمانية الأوائل".