أوبي ميكيل يكشف وجهة أوسيمين في يناير المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جون أوبي ميكيل، نجم نادي تشيلسي السابق، الوجهة المقبلة للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

وغادر أوسيمين إلى صفوف جالطة سراي على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم بعد توتر العلاقة مع نادي نابولي الايطالي.

وكان تشيلسي يريد ضم أوسيمين خلال فترة الميركاتو الصيفي الأخير لكن الصفقة تعثرت.

وقال ميكيل: "أعرف ما عرضه النادي عليه. وأعرف إلى أين وصلنا. لقد توصلنا في النهاية إلى حل وسط. كانت هناك بعض الأمور الصغيرة هنا وهناك، مثل الأوراق والفحوصات الطبية وبعض الأمور القليلة التي لم نتمكن من تجاوزها. لم يكن لدينا الكثير من الوقت، وفي المرة الوحيدة التي تريد فيها أن تتباطأ الثواني والدقائق والساعات قليلاً، لم تنجح الأمور".

وأضاف: "بالتأكيد، أعتقد أن كلا الجانبين لعبا دورهما حقًا في إتمام الصفقة. وأشيد بتشيلسي على ذلك، لأنني أستطيع أن أرى طموحهم في الوصول إلى المكان الذي يريدون أن يأخذوا هذا النادي إليه الآن، وأيضًا من جانب فيكتور، كم كان يريد حقًا أن يأتي إلى النادي. وقد شعر بخيبة أمل لأن ذلك لم يحدث. لقد شعر بخيبة أمل".

وأوضح: "بالتأكيد، لا توجد مشاكل. أعتقد أنه إذا كان علينا أن نستأنف هذا الأمر مرة أخرى، في يناير أو الصيف المقبل، فنحن نعرف أين نحن. إنها مجرد تفاصيل صغيرة تحتاج إلى الانتهاء وسيتم إتمام الصفقة".

وأردف: "لذا بالنسبة لي، النادي في مكان سعيد للغاية مع فيكتور وفيكتور في مكان سعيد للغاية مع النادي. وأريد التأكد من أنني أضمه إلى النادي".

وتابع: "لأنني أعلم ذلك، ليس فقط لأنه صديقي، أو أنه مثل أخي الأصغر، أو لأنه من نيجيريا، لا، إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم الآن. هل تفهم ما أعنيه؟ إنه أفضل لاعب أفريقي، وأعلم ما يمكنه أن يقدمه للنادي."

وأتم: "سيكون شهر يناير بمثابة انتقالات كبيرة، هناك الكثير مما لا أريد أن أقوله ولكن راقب الأجواء. أعرف أين نحن وماذا سيحدث."