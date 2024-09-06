"شكرًا على كل شيء".. الزمالك يعلن رحيل يوسف أوباما رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس رسمياً رحيل يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" رحلة بدأت واستمرت لسنوات! شكرًا لك على كل شيء يا أوباما".

وخلال مشواره مع الفارس الأبيض، لعب أوباما صاحب الـ 29 عاماً بقميص الزمالك 248 مباراة، سجل خلالهم 51 هدف وصنع 27 آخرين، كما توج معه 12 لقباً منهم " 3 دوري مصري، 5 كأس مصر، لقبين كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولقب وحيد لكل من السوبر المصري والإفريقي".

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنهى منافسات الموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة.

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