شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخدمة المدنية السابق محمد العلي الفايز في ذمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله تعالى وزير الخدمة المدنية السابق محمد العلي الفايز اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته "الإخبارية".

ولد الوزير الراحل عام 1937 م في منطقة حائل وحصل على الابتدائية والثانوية من المدينة المنورة، وليسانس الحقوق من القاهرة، وماجستير الإدارة العامة من الولايات المتحدة.





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عمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء 1380-1390هـ، ثم مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فوكيلاً لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

عين وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيساً للديوان العام للخدمة المدنية، ورئيساً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورئيساً للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. - عضو مجلس الخدمة المدنية، ومجلس القوى العاملة، واللجنة العليا لسياسات التعليم، ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة.

حاصل على "وشاح الملك عبدالعزيز" من الطبقة الثانية، وعين وزيراً للخدمة المدنية 1420هـ، ويعد أول وزير لها.

في ديسمبر 2011 تم الموافقة على رغبة محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية بإعفائه من منصبه

