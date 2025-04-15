شكرا لقرائتكم خبر عن مقاولون معتمدون.. اشتراطات جديدة لربط المخططات بالمياه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية