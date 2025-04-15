“السعودية للكهرباء” تشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات وتحصد 5 ميداليات

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ونالت ابتكارات الشركة ميداليات متنوعة جاءت على النحو التالي: المولد المتنقل والساعة الذكية الصناعية “سبوت جارد” حصلا على الميدالية الذهبية، فيما حصد جهاز كاشف الالتماسات الكهربائية الميدالية الفضية، وذهبت الميداليتان البرونزيتان إلى جهاز “مناخ” وقاعدة مروحة التهوية لمحطات الضغط العالي.
وتؤكد هذه النتائج المكانة المتقدمة لـ”السعودية للكهرباء” كشركة وطنية رائدة في الابتكار، والتزامها المستمر بتعزيز كفاءة الخدمة الكهربائية وتطوير تقنيات الطاقة المستقبلية.
وشهدت مشاركة الشركة تقديم مجموعة حلول مبتكرة تستهدف دعم الاستدامة ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية، في وقت يُعد فيه معرض جنيف الدولي للاختراعات من أبرز المنصات العالمية لعرض الابتكارات من مختلف القطاعات، ويستقطب مخترعين وجهات حكومية وخاصة من مختلف دول العالم، ويوفر منصة فريدة لعرض الأفكار والمنتجات أمام الجمهور والمستثمرين، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا والهندسة والطاقة والبيئة والتقنيات الرقمية والصحة والطب.
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