شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى نمرة.. فريق طبي ينقذ شابًا ثلاثينيًا من نوبة صرع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بمستشفى نمرة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة شاب سعودي يبلغ من العمر 33 عامًا، بعد إصابته بنوبة صرع حادة أثناء وجوده داخل مسبح.



وأوضح تجمع مكة الصحي أن الشاب نُقل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو في حالة فقدان كامل للوعي، وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات الطبية الطارئة، حيث قُدمت له الرعاية الصحية المتكاملة من قِبل أطباء الطوارئ والعناية المركزة والباطنية.



حالة مستقرة



أكد التجمع أن الجهود الطبية تكللت بالنجاح، وتماثل المريض للشفاء التام، ليغادر المستشفى وهو بحالة صحية مستقرة في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم نفسه.



ويُعد هذا التدخل الطبي نموذجًا للكفاءة العالية في التعامل مع الحالات الطارئة، ويعكس جاهزية مستشفى نمرة العام للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة ضمن منظومة تجمع مكة المكرمة الصحي.