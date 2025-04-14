شكرا لمتابعة خبر عن مقطع يظهر الأخوة والمحبة بين الشعبين المصري والسعودي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو يجمع مقيمين مصريين ومواطنين سعوديين في أحد الاحتفالات مدى الأخوة والمحبة بين الشعبين.

ووجه الرجل المصري كلمة لمجموعة من المواطنين وقال: “أنا منذ 18 عامًا أعيش في المملكة، وفرحكم فرحي وزعلكم زعلي”، ليرد عليه السعودي قائلاً: “مصر والسعودية واحد ” .

وتابع المواطن: “أنا من الناس الذين يمتلكون بيتًا بمصر، وكلما أذهب إلى مصر أرى أن كل المصريين يحبون السعوديين، وهنا كل السعوديين يحبون المصريين ” .