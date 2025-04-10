منع معارض السيارات من إشغال الأرصفة

منعت وزارة البلديات والإسكان بحسب اشتراطات معارض وسائل النقل المحدثة أمس، المعارض من ممارسة النشاط خارج حدود المعرض، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، إضافة إلى منع عرض وسائل النقل خارج نطاق الصالة، وذلك ضمن مجموعة من الاشتراطات تضمنتها الاشتراطات المحدثة التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعاجلة مظاهر التشوه البصري.

مظهر مهني

أكدت الوزارة في اشتراطاتها على المعارض وجوب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشات القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي موحد للعاملين، وغيرها من المتطلبات بما فيها التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة، والتي تؤمّن مظهرا مهنيا لائقا، ويتناسب مع مهام العامل وحمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، مع تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم استخدام المنشأة للسكن.

الكود العمراني

اشترطت الوزارة أن تكون المعارض الكائنة داخل النطاق العمراني ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو ضمن المباني أو المجمعات التجارية، أو معارض وسائل النقل، وأن تكون على شارع تجاري، وأن تكون الواجهة زجاجية بما لا يتعارض مع الكود العمراني للمنطقة الواقع بها النشاط، وتسمح الاشتراطات المعتمدة بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق مجموعة من الشروط، منها ألا يتجاوز مجموعة مساحة الأنشطة الإضافية عن 50% من المساحة الإجمالية للنشاط الرئيسي، مع المحافظة على الحد الأدنى للنشاط الرئيسي.

اشتراطات

- منع ممارسة النشاط خارج حدود المعرض

- رفض استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد

- لا عرض لوسائل النقل خارج نطاق الصالة

- وجوب الالتزام بدليل التنظيم الموحد لبيئة العمل

- تخصيص مكان استراحة للموظفين

- دورات مياه وزي موحد للعاملين

- الالتزام بارتداء الملابس النظيفة

- وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي

- تقيد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية

- عدم استخدام المنشأة للسكن