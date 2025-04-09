شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ مواطنًا من الغرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في المنطقة الشرقية بقطاع الخبر مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقدمت المساعدة اللازمة له ونُقل إلى المستشفى وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.