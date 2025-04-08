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تحذير للراغبين في أداء مناسك الحج: "لا تتعاملوا مع القنوات غير الرسمية"

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واس- جدة 0 تبليغ

  • تحذير للراغبين في أداء مناسك الحج: "لا تتعاملوا مع القنوات غير الرسمية" 1/2
  • تحذير للراغبين في أداء مناسك الحج: "لا تتعاملوا مع القنوات غير الرسمية" 2/2

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الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية.
وأكدت أن القدوم لأداء فريضة الحج يكون من خلال الحصول على "تأشيرة حج" صادرة من الجهات المعنية في المملكة، وبالتنسيق مع مكاتب شؤون الحج في 80 دولة أو عبر منصة "نسك حج" المخصصة للحجاج القادمين من أكثر من 126 دولة، التي يُتاح فيها الحجز المباشر عبر المنصة.
وشددت على أن "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي (https://masar.nusuk.sa) و"تطبيق نسك" هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

عروض الحج الوهمية

وأوضحت الوزارة أن أي معلومات أو عروض صادرة عبر القنوات غير الرسمية تُعد مضللة، ولا تمثل الوزارة أو الجهات ذات العلاقة، داعية الجميع إلى تحري الدقة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو عروض الحج الوهمية.
وأتاحت الوزارة استقبال أي استفسارات أو بلاغات بعدة لغات على مدار الساعة (7/24) عبر مركز "العناية بضيوف الرحمن" على الرقم الموحد: 1966 (من داخل المملكة)، والرقم الدولي: +966920002814 (من خارج المملكة)، وعلى البريد الإلكتروني [email protected]، حرصًا من الوزارة على خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل أداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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